في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأطفال، وانطلاقا من حرصها على التعاون مع مؤسسات الدولة، أقامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية -إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية محاضرة توعوية بعنوان «حماية الطفل من الجرائم الإلكترونية»، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، والتي نظمتها مؤسسة البترول الكويتية، وحاضر فيها المقدم سعود الوزان والرائد سارة فريدون.



وتهدف المحاضرة إلى تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية والمخاطر السيبرانية التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات عملية للوقاية من هذه المخاطر، كما تم استعراض أحدث وسائل الحماية الرقمية، مع التأكيد على دور الأسرة والمجتمع في تعزيز بيئة إلكترونية آمنة ومحمية للأطفال.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي بمخاطر التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الاستخدام المسؤول للأدوات الرقمية، بما يضمن سلامة الأطفال وحمايتهم من التحديات المتزايدة التي يفرضها العصر الرقمي.