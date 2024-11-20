الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الملاعب المحايدة للمباريات المقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.



وأكد الاتحاد الآسيوي أن «ستاد حمد بن خليفة» بالنادي الأهلي القطري سيحتضن مباراة برسبوليس الإيراني والشرطة العراقي في 2 ديسمبر بدوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يستضيف «ستاد حمد الكبير» بالنادي العربي القطري مباراة المجموعة الثالثة بين فولاذ سباهان الإيراني والوحدات الأردني بدوري أبطال آسيا 2 في 26 نوفمبر. وفي البطولة ذاتها، تم نقل لقاء تراكتور الإيراني والوكرة القطري إلى «ستاد راشد» بمدينة دبي الإماراتية في 27 نوفمبر، وعلى الملعب نفسه يستضيف لقاء الاستقلال الإيراني وباختاكور الأوزبكي في 25 الجاري.