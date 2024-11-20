أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك التزام الكويت بالتعاون مع المجتمع الدولي في تطوير معايير الطيران وتعزيز الأمن والسلامة الجوية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ حمود المبارك لـ«كونا» بمناسبة مشاركته في الدورة الثالثة للبرنامج الدولي لقادة الطيران المدني الذي انطلق في دبي الاثنين ويستمر ثلاثة أيام لتمكين الاقتصادات عبر قطاع الطيران المدني وتنشيط الفرص التجارية والاستثمارية بقطاعي الطيران المدني والسياحة، بمشاركة أكثر من 20 وزيرا معنيا بالنقل الجوي ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية.



وقال الشيخ حمود إن هذه الفعالية تمثل فرصة مثالية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران مع التركيز على الابتكار والاستدامة، مؤكدا أن الإدارة العامة للطيران المدني تؤمن بأهمية تطوير سياسات فعالة تعزز من سلامة وكفاءة النقل الجوي وتسهم في تحقيق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.



وأشار إلى أن أعمال البرنامج يتخللها التطرق إلى الأهداف الاقتصادية ودور الطيران المدني في تحقيقها بالإضافة إلى سبل التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات وتنسيق السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي في قطاع الطيران المدني.



وذكر أن البرنامج يسلط الضوء على أهمية التواصل الاجتماعي عن طريق مشاركة تجارب وأمثلة حكومية ناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير العمل الحكومي عن طريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.



وأشار إلى مناقشة رؤساء الطيران المدني المشاركين في الفعالية أيضا استراتيجية إدارة الشبكات الافتراضية وتطوير الوجهات والأسطول لتعزيز دعم التجارة العالمية وتنشيطها، والهدف من طرح هذا العنوان هو الانتشار المدروس في الوجهات الدولية وتعزيز الدعم المحلي والدولي إلى جانب تحسين مرونة العمليات والتوسع في الأسواق العالمية لتحقيق أعلى مستويات النمو المستدام.



ويسعى البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني في دبي بنسخته الثالثة إلى تعزيز قدرات القادة في قطاع الطيران المدني من خلال توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المهارات القيادية والإدارية وتعزيز ثقافة السلامة والابتكار في صناعة الطيران وتحسين الكفاءة التشغيلية واستدامة قطاع الطيران.