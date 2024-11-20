

مبارك الخالدي



قرر الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم منح راحة قصيرة للاعبي «الأزرق» تبدأ من اليوم تحضيرا لبدء برنامجه الخاص للإعداد لبطولة «خليجي زين 26» المقرر إقامتها في البلاد من 21 ديسمبر المقبل حتى 3 يناير 2025، ومن المقترح أن يعاود المنتخب تجمعه بعد أيام قليلة لا تتجاوز الأسبوع.



ومن المقرر أن يخضع اللاعبون إلى راحة قصيرة لعدة أيام قبل التجمع المقبل، والذي سيشهد مجموعة من الحصص التدريبية قبل السفر إلى معسكر خارجي يقام في العاصمة القطرية (الدوحة)، وعلمت «الأنباء» أن الجهازين الفني والإداري ينتظران الموافقات النهائية قبل اعتماد الجدول النهائي لانطلاق التدريبات والمعسكر المقترح.



يذكر أن منتخبنا يلعب في المجموعة الأولى لبطولة «خليجي زين 26» إلى جوار منتخبات سلطنة عُمان والإمارات وقطر، ومن المقرر أن يفتتح «الأزرق» مشواره بلقاء مع عمان في 21 ديسمبر ثم منتخب الإمارات في 24 منه، ويختتم مباريات الدور التمهيدي بلقاء يجمعه مع منتخب قطر في 27 ديسمبر، علما أن جميع مباريات منتخبنا ستكون على ستاد جابر الدولي.