

يحيى حميدان



قررت إدارة فريق الكرة بنادي التضامن تمديد راحة لاعبي الفريق الأول حتى مطلع الأسبوع المقبل انتظارا لاستلام الملعب الرئيسي عقب الانتهاء من صيانته حسبما هو مقرر من جانب الهيئة العامة للرياضة.



وفضل مسؤولو «العنيد» تمديد العطلة بسبب صعوبة الحصول على ملعب للتدريب، وذلك لخضوع أغلب الملاعب للصيانة بداعي استضافة بطولة «خليجي زين 26» خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبلين.



ولم يتدرب التضامن منذ آخر مواجهة له أمام الكويت في 2 الجاري، وبذلك يكون الفريق قد حصل على راحة تتجاوز الثلاثة أسابيع بسبب توقف النشاط المحلي وعودته في منتصف يناير المقبل.



وتتجه النية لدى مدرب «العنيد» البرتغالي فيليبي مورييرا، للبحث عن محترف أجنبي في مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في حال توافر اللاعب المناسب، كما تسعى إدارة التضامن كذلك إلى تدعيم صفوف الفريق الأول باللاعبين المحليين المناسبين، حيث دخلت في مفاوضات مع بعض اللاعبين المعروفين، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق مع أي لاعب حتى الآن.