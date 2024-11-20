

إبراهيم مطر



حقق لاعب القرين للإسكواش فهد الغيص مفاجأة من العيار الثقيل بتخطيه لاعب اليرموك جاسم الغريب المصنف الأول في بطولة الاتحاد (فردي) للإسكواش تحت 19 سنة، وذلك بعد الفوز عليه 3-1 ليتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدا مع زميله عبدالله هاني على الملعب الرئيسي (الزجاجي) في مقر الاتحاد بجنوب السرة.



وكانت بطولة الاتحاد السابعة عشرة قد انطلقت السبت الماضي.



وفي اللقاء الثاني كاد لاعب خيطان عبدالرحمن الصانع هو الآخر، أن يحقق المفاجأة الثانية أمام زميله المصنف الثاني قدير جول بعد تقدمه 2-1 إلا أن خبرة جول تفوقت ليقلب الطاولة ويفوز 3-2، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة لاعب القرين خالد الفوزان الذي تغلب على عبدالرحمن الكندري 3-0.



وفي فئة تحت 15 سنة، تأهل إلى ربع النهائي عيسى النجادة وعبدالله معيوف (العربي) وصالح الكندري وفيصل العتيبي من خيطان، فيما كان النصيب الأكبر للاعبي القرين بتأهل 4 لاعبين، وهم: سلمان الصالح وحمود الصواغ وعبدالله العلي إلى جانب المرشح الثاني أحمد رانجين.



وفي فئة تحت 11 سنة، تأهل إلى ربع النهائي فهد جول وشعيب الكندري وصقر الكندري من خيطان، فيما تأهل من العربي عبدالوهاب اسد وزين العابدين أشكناني، ومن الكويت عبدالعزيز المسبحي وعدنان الشمري، وأخيرا محمد حسن من القرين.



هذا، وستقام المباراة النهائية للفئات الثلاث غدا الخميس على الملعب الزجاجي إلى جانب نهائي السيدات.