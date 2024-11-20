

يحيى حميدان



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري كرة الصالات، حيث يلتقي الكويت (حامل اللقب) كاظمة في قمة المواجهات عند الساعة الـ 7:30 مساء يتبعها لقاء يجمع بين خيطان وأكاديمية سبورتي في الساعة الـ 9:30 مساء، وتقام المواجهتان في صالة نادي الكويت.



ويلعب غدا الخميس النصر مع القادسية في الساعة الـ 8:30 مساء في صالة الأول، بينما يستضيف العربي في صالته منافسه التضامن في الـ 5.00 مساء.



وتتشارك فرق كاظمة والعربي والقادسية واليرموك في صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق بعد فوزها في منافسات الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي، فيما خسرت فرق خيطان و«أكاديمية سبورتي» والتضامن والنصر مواجهاتها، وبالتالي فهي لا تملك أي نقطة، في حين يخوض الكويت مواجهته الأولى في المسابقة.