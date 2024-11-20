

أشادت عضو لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخة بيبي السالم الصباح باجتماع اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي جاء بعنوان «دور المرأة الكويتية المتنامي في الرياضة»، والذي عقدته مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أمس الأول في مقر وزارة الخارجية، بحضور العديد من القيادات الرياضية النسائية من مختلف المجالات.



وأكدت الشيخة بيبي السالم الصباح أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة حول الرياضة النسائية في الكويتية. وقالت: «جاء الحضور متنوعا وشاملا، من قيادات إدارية، وأجهزة فنية، ولاعبات، ومدربات، وحكمات، وقد تحدث الجميع بشفافية تامة عن كل ما يتعلق بالرياضة النسائية الكويتية في واقعها الحالي، ما حققته من إنجازات في السنوات القليلة الماضية، وكذلك أبرز العقبات التي من شأنها أن تعيق تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل المنظور، كما رصدت المجتمعات أهدافا مشتركة من شأن إنجازها عبر قرارات تنفيذية أن يسهم في استدامة الرياضة النسائية وتطورها بشكل مطرد»، لافتة إلى أن التفاعل الإيجابي كان السمة الغالبة على الاجتماع.



وذكرت الشيخة بيبي السالم الصباح، أن لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية تقدمت بورقة عمل في الاجتماع، طرحت خلالها أبرز المعوقات التي تواجه الرياضة النسائية والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في وضع حلول جذرية لتلك المشاكل، مضيفة: مما لا شك فيه أن المرأة الكويتية رائدة في جميع المجالات، وقدمت النموذج الأمثل رياضيا بتمثيلها وطنها خير تمثيل على مختلف الصعد إقليميا وعربيا وآسيويا ودوليا، لعل آخرها المشاركة التاريخية في أولمبياد باريس 2024 بأربع لاعبات في منافسات مختلفة، وهذا يدعونا لبذل مزيد من العمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، لزيادة المنشآت الرياضية، وإقرار قوانين جديدة تسهم بتطوير اللوائح المنظمة للعمل الرياضي، لتعزيز دور المرأة الرياضية واستدامة الرياضية النسائية ومواصلة الإنجازات.