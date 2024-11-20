أعلنت وزارة الإعلام، ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم «بوابة التفتيش» عبر موقعها الإلكتروني، بهدف التسهيل للراغبين من المواطنين والمقيمين بتقديم البلاغات والاستفسارات والمقترحات.



وأوضح الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي، في تصريح صحافي، أن البلاغات تشمل أي مخالفة سواء لكتاب أو فيلم أو حفل أو مصنفات وكذلك للاستفسار عن شروط ترخيص أو إجراءات تسجيل أو الإفصاح عن كتب، إذ إن هذه الخدمات متاحة بخطوات بسيطة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ثم إدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة والموافقة على طلب المصادقة باستخدام تطبيق «هويتي».



وأضاف السبيعي أن قائمة الاختيارات تتيح تحديد نوع الطلب سواء كان بلاغا أو استفسارا أو مقترحا، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.



وأشار إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الوزارة والجمهور وتوفير قنوات مباشرة وسهلة للاستفادة من خدماتها المختلفة.