عاطف رمضان



أصدرت وزارة الأشغال العامة قرارا إداريا يقضي بتشكيل فريق عمل مختص لتسليط الضوء على الأعمال المنجزة ضمن مشاريع عقود الصيانة في الكويت.



وحدد القرار مدة عمل الفريق بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره، مع تكليف الفريق بعدة مهام، أبرزها: توثيق المشاريع المنجزة وتقديم معلومات دقيقة وشاملة عن جميع المـشاريع والأعمال التي أنجزتها الوزارة، والتوعية المجتمعية عبر تنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى توضيح أهمية هذه المشاريع وتأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين اليومية.



وفينا يخص التواصل الإعلامي من خلال نشر تحديثات وأخبار عن المشاريع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز التواصل مع الجمهور.