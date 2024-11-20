مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن ديوان الخدمة المدنية سيعلن عن مسميات وظيفية جديدة لبعض التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، بهدف تلبية احتياجات الجهات الحكومية من هذه التخصصات.



وكشفت عن أنه سيعين الحاصلون عليها في الوظائف الجديدة، مع توفير دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وذكرت أنه على سبيل المثال يخضع حاليا حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية المسجلين بالتوظيف المركزي من جميع الفترات حتى الفترة الـ 87 إلى الدورات التأهيلية.



وأوضحت أنه من هذه الدورات، دورة الخدمات الفندقية التي تنفذها الكليات التطبيقية التي بدأت 3 الجاري وتنتهي في 27 منه.



وشددت على أن الديوان سيعلن عن دورات تأهيلية أخرى لحاجة بعض الجهات الحكومية لشغل بعض الوظائف التي يحتاج لها سوق العمل، وستسهم هذه الدورات في سد الاحتياجات الوظيفية للوزارات.



ورأت مصادر أخرى أن ضوابط التحاق حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية ومنها تعهد الراغبين في حضور الدورات بالتزام العمل لمدة 5 سنوات خفّض أعداد المتقدمين.



واقترحت مزيدا من المرونة وتخفيف ضوابط وشروط الانضمام إلى هذه الدورات لزيادة إقبال الباحثين عن عمل عليها في ظل قرار وقف النقل بين الوزارات منذ 2013.