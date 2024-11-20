في إطار الاستعدادات لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 45 المزمع عقده في الكويت في الأول من ديسمبر المقبل، ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أمس الثلاثاء اجتماعا أمنيا بحضور الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية وقادة القيادات وأمار الوحدات في الحرس الوطني والجيش الكويتي.



وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على جهودهم المبذولة للاستعداد لمؤتمر القمة الخليجية. واطلع النواف على الاستعدادات النهائية لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول الخليج العربية، كما تمت مناقشة المهام والواجبات المنوطة بكل وحدة من الوحدات العاملة ودور كل منها في الحماية والتأمين والسيطرة. ووجه الشيخ النواف بضرورة الاستعداد واليقظة التامة لكل الأجهزة المشاركة في عمليات التأمين والتواصل بين جميع القطاعات المعنية لإظهار مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي بالشكل الحضاري الذي يعبر عن مكانة الكويت وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات.



وأعطى بعض التعليمات والتوجيهات استكمالا لما استمع إليه من شرح وعرض لتقارير وخطط تفصيلية، مؤكدا ثقته بقدرة الجهات المشاركة في التأمين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.