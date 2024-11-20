أسامة دياب



سيقوم صاحب السمو الملكي دوق إدنبره الأمير إدوارد بزيارة الكويت في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر المقبل.



وفي معرض ترحيبها بالزيارة المرتقبة، قالت السفيرة البريطانية بليندا لويس «يسعدني أن يزور دوق إدنبره الكويت الشهر المقبل. هذه الرحلة هي شهادة على الصداقة الحميمة والتاريخية بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، وستكون فرصة رائعة للاحتفال بشراكتنا».



وتأتي زيارة الأمير إدوارد في الوقت الذي تقترب فيه المملكة المتحدة والكويت من اختتام الاحتفالات المشتركة بمناسبة مرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية الرسمية، والاستعداد للاحتفال بمرور 250 عاما على بدء علاقاتهما التجارية لأول مرة خلال عام 2025.