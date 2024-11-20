أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء شروط الانضمام الى نظام الابتعاث للطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة. وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه يشترط على الطالب المتقدم لطلب الانضمام للبعثة إتمام 27- 30 وحدة دراسية في نظام الفصلين، أو من 42 إلى 45 وحدة دراسية بنظام الفصول الثلاثة.



وأوضحت أنه يشترط أيضا أن تكون هذه الوحدات من جامعة أو كلية موصى بها لدى الوزارة في مقر الدراسة، إضافة إلى ألا يقل المعدل التراكمي عن 50. 2 نقطة أو ما يعادلها في الأنظمة الدراسية الأخرى.



وأضافت أن من الشروط أيضا، أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه والالتزام بها، وتحسب مدة البعثة وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من قبل لجنة البعثات لتخصص الطالب بناء على توصية المكتب الثقافي، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق بالبعثات الداخلية (عدا مرحلة اللغة).



وأكدت الوزارة أن الشروط العامة تطبق على جميع الطلبة الراغبين في الانضمام إلى بعثات الوزارة بجميع الأنظمة الدراسية.