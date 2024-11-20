على هامش الحفل، بين الجلال انه يشارك بمناسبة حصول جامعة الكويت على شهادة اعتماد من منظمة الصحة العالمية لاعتبارها مدينة صحية نتيجة جهد كبير من القائمين على المدينة الجامعية.



ولفت الجلال إلى أنها مدينة متكاملة بكل أجزائها، من مبان وحدائق وتصاميم وغيرها تتفق مع النقاط التي حددتها منظمة الصحة العالمية لاستيفائها لتكون مدينة صحية، وهذا دليل على الجهد، ودليل ان الدولة لا تقصر في المتطلبات المالية لتحقيق الانجازات، متطلعا في المستقبل إلى زيادة المدن الصحية في الكويت.



واشار الجلال إلى ان الخطوة المقبلة الكبيرة هي الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية وستكون على مساحة مليون ونصف متر مربع، معتبرا انها تأتي ضمن خطة طموحة كبيرة لتكون مدينة طبية متكاملة تضم مستشفى وسكنا للممرضين والكليات الطبية وغيرها، لافتا إلى أنه مشروع ضخم جدا، متوقعا بدء الخطوات اللازمة في التصميم وغيرها حال اخذ الموافقات اللازمة، مؤكدا ان المشروع للآن في مراحله الأولى.