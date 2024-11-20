كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة في فرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة ميدانية مكثفة بهدف التأكد من اتخاذ إجراءات السلامة للعقارات الاستثمارية والتجارية.



وفي هذا السياق، أوضحت أن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بإدارة السلامة قد أسفرت عن توجيه 14 إنذارا لافتقادها أنظمة واشتراطات السلامة وتعريض المارة للخطر.



ودعت أصحاب العقارات إلى اتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بلوائح ونظم البلدية بإزالة الأنقاض الإنشائية من قبل المقاول وصاحب العقار أولا بأول تجنبا لأي مخالفات مقررة قانونا، لافتة إلى أن الفريق الرقابي بإدارة السلامة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.