منحت جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM المرموقة بنك الكويت الوطني الجائزة الذهبية في فئة التميز في صحة ورفاهية الموظفين ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2024 التي عقدت في الرياض.



وتسلم مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني الجائزة على هامش مؤتمر ومعرض الموارد البشرية السنوي، الذي عقدته جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM، في السعودية، حيث سلط الضوء على أبرز القضايا ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري، لاسيما تلك المرتبطة بجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها والعمل على خلق أماكن عمل مستقبلية مثالية، كما ناقش الحدث ما يعرف بأدوات WorkTech المتطورة إلى جانب استكشاف استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية.



وتسلط جوائز صحة ورفاهية الموظفين الضوء على إنجازات المؤسسات والاعتراف بالنجاح الكبير الذي تحققه في تعزيز صحة ورفاهية الموظفين، وإظهار فهم فعال للعلاقة بين صحة الموظفين وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المؤسسة برامج مبتكرة وشاملة للصحة والرفاهية، وخلق بيئة عمل داعمة وصحية تعزز رفاهية الموظفين وأداء المؤسسة.



ومن منطلق إيمانه الراسخ بأن موظفيه هم أهم أصوله، يولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويرفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل «لتعزيز رفاهية موظفيه»، حيث يوفر الوطني صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة متاحة أمام الموظفين قبل أو بعد ساعات العمل بإشراف مدربين على أعلى مستوى، وهو ما ينسجم مع مبادرات البنك الهادفة إلى زيادة الوعي والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.



كما يتضمن مبنى البنك عيادة طبية بإدارة مستشفى «وارة» توفر الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل واستقبال زيارات لأطباء متخصصين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاشية توعوية بشكل دوري مع الأطباء تختص بتوعية الموظفين بالعديد من المجالات التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية إضافة إلى ذلك يتبنى «الوطني» العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على رفاهية ورعاية موظفيه وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي، إضافة إلى إقرار نظام ساعات العمل المرنة ومنح إجازة أبوة للموظفين، وهي استحقاق يسمح خلاله للأب بالبقاء في المنزل للتواصل مع طفله حديث الولادة.



ويعتبر «الوطني» من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدة الخريجين الجدد على الالتحاق بسوق العمل ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة، لتمكينهم من قيادة جهود تطوير القطاع المصرفي في المستقبل وهو ما يزيد من ولاء موظفيه ويبرهن على جاذبيته في سوق العمل التنافسي.



وجمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM مؤسسة عالمية تعنى بإنشاء أماكن عمل أفضل، حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفون معا، كما تعد أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة بمشاركة 325 ألف عضو في 165 دولة وتؤثر على حياة أكثر من 235 مليون عامل وعائلة على مستوى العالم.