أكدت البلدية مواصلة فرق إدارات النظافة حملة التنظيف الواسعة للطرق الرئيسية في البلاد والانتهاء من جاهزية وتنظيف الشوارع المحيطة بستاد جابر الأحمد الدولي.



وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية محمد الجبعة في بيان صحافي إن الجولة أسفرت عن تنظيف الشوارع المحيطة بالستاد، علاوة على توزيع 100 حاوية حول ملعب الستاد.



وأضاف الجبعة أن مشرفي المراكز يقومون بصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة في كل مناطق محافظة الفراونية من خلال رفع كل ما من شأنه إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام.



وشدد على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.