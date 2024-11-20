على هامش رعايته للنشاطات الرياضية والاجتماعية التي تعود بالفائدة الصحية والنفسية للجميع، اختتم البنك التجاري الكويتي رعايته الرسمية لسباق الجري - ماراثون جامعة الكويت - الثاني بعنوان «تحدي مدينة صباح السالم الجامعية 2024»، والذي أقيم بحرم جامعة الكويت، حيث شهد الماراثون مشاركة واسعة من أكثر من 3000 شخص من طلاب الجامعة والهيئة التدريسية والإدارية وأفراد المجتمع الذين اجتمعوا في أجواء رياضية صحية ودية للاستمتاع بممارسة الرياضة معا.



وتأتي رعاية «التجاري» لماراثون جامعة الكويت الثاني في إطار سعي البنك الى تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع النشاط البدني والمساهمة في نشر الوعي الصحي، حيث أقيم الماراثون في أجواء مفعمة بالحماس والتحدي، وبدأ سباق للرجال، تلاه سباق النساء في أجواء تنافسية جمعت عددا كبيرا من المتسابقين.



وشهد الحدث تفاعلا كبيرا من مختلف فئات المجتمع العمرية الذين استمتعوا بالفعاليات والمسابقات الترفيهية التي نظمها البنك في جناحه الخاص، بالإضافة إلى الهدايا المميزة التي قدمت للمشاركين، مما يعكس التزام البنك بتعزيز أهمية الصحة والنشاط البدني وفوائد ممارسة الرياضة للجميع.



كما شهد جناح البنك تفاعلا مميزا من المشاركين الذين أثنوا على هذه المشاركة ودعم البنك لهواة الرياضة، وتقدموا بشكرهم الى ممثلي البنك المتواجدين في الماراثون.