أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها حظيت بتكريم خاص من مركز عبدالسلام الدولي للفيزياء النظرية ICTP ومقره مدينة ترييستا الإيطالية، خلال احتفاله بالذكرى الستين لتأسيسه تقديرا لدورها المحوري في دعم برامجه وتعزيز أنشطته العلمية.



وقالت المؤسسة في تصريح صحافي إن هذا التكريم تمثل في تثبيت شعار المؤسسة على جدار مخصص لتكريم أبرز الداعمين والشركاء في مسيرة المركز، وذلك خلال احتفالية رسمية حضرها مدير المركز أتيش دابولكار ونائب المدير العام لليونسكو ليديا بريتو والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان، ما يعكس التقدير الدولي لمساهمة المؤسسة في دعم العلوم والتعاون البحثي.



وأوضحت أن هناك شراكة بين المؤسسة والمركز تتمثل في برنامج الكويت لدى المركز الدولي للفيزياء النظرية الذي يتضمن عدة مكونات تهدف إلى دعم العلماء والطلاب من الكويت والدول العربية بما في ذلك زمالات ما بعد الدكتوراه للعلماء الكويتيين وفرص للعلماء الزائرين للتعاون مع علماء المركز، ودعم لطلاب الدبلوم في تخصصات متنوعة. وأضافت أن البرنامج يسهم في تنظيم محاضرات عبدالسلام السنوية ويقدم منحا لتغطية تكاليف مشاركة العلماء في الأنشطة العلمية التي ينظمها المركز بهدف تعزيز التفاعل العلمي وبناء شبكات دولية، وعلى مدى أكثر من 40 عاما، ساهم برنامج الكويت في المركز الدولي للفيزياء النظرية في دعم أكثر من 465 عالما عربيا و34 طالب دبلوم، إلى جانب توفير فرص زمالات ومشاركة متميزة للعلماء من الكويت والدول العربية.