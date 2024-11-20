دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن بدء الربط الآلي مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز كفاءة الأعمال وتسريع الإجراءات. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن هذا الربط يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.



وأضافت ان هذه الخطوة الجديدة تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة نحو تعزيز خطواتها للتحول الرقمي، حيث سيمكن هذا الربط من تبادل البيانات بشكل سريع ودقيق، مما يقلل من الأخطاء ويعزز دقة المعلومات، كما يعكس هذا التعاون التزام الكويت بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.



من جهة أخرى، كشف تقرير الإحصاء الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تصدير 2812 ميغاواط لشبكة الربط الخليجي خلال أكتوبر الماضي، موضحا أن الكمية المصدر فرق بين الصادر الذي بلغ 12.393 ألف ميغاواط والوارد الذي يبلغ 9518 ميغاواط.



وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن الوزارة مددت التيار الكهربائي لـ 699 مبنى (عميل) في جميع أنواع السكن خلال المدة نفسها احتل السكن الخاص المرتبة الأولى في عدد العملاء بـ 596 مبنى (عميلا) ثم القطاع الحكومي بـ 66 مبنى (عميلا) تلاه القطاع الاستثماري بـ 17 مبنى (عميلا) والقطاع الصناعي بـ 11 عميلا والقطاع الزراعي بـ 7 مبان (عملاء)، واحتل القطاع التجاري المرتبة الأخيرة بمبنيين.



وذكر التقرير أن الوزارة وفرت 92867 كيلو واط لتلبية احتياجات المباني الذي مدد لهم التيار الكهربائي خلال الفترة المذكورة.