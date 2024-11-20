تسعد كيدزانيا الكويت أن تعلن عن إطلاق مبادرتها التعليمية الترفيهية الجديدة، وهو برنامج «السيرك» ويستمر البرنامج المبتكر من 7 أكتوبر إلى 16 نوفمبر، وهو دعوة للأطفال للانغماس في تجربة نابضة بالحياة بطابع السيرك الذي يمتلئ بالعروض السحرية والألعاب الموسيقية والكثير من الغناء والرقص واللعب، كما سيتفاعل المشاركون مع المهرجين ذوي الألوان المبهرجة وفناني البانتومايم، كما سيستمتعون بالرسم على الوجوه مجانا، مما سيجعلها تجربة لا تنسى.



وصممنا هذا البرنامج واضعين في الاعتبار سلامة وسعادة طلابنا الصغار، حيث تتوافر استراحة مرحة للأطفال الذين قد يستعدون لامتحاناتهم القادمة، مما يضمن أن يظل التعلم ممتعا وجذابا خلال هذا الوقت المزدحم بتعدد المهام.



وبرنامج «السيرك» برعاية شركة مايكروسوفت، مع دعم إضافي من «الأنباء»، ما يسلط الضوء على التزام كيدزانيا بتعزيز التجارب التعليمية من خلال الشراكات القيمة.



في عالم كيدزانيا الخيالي، يستكشف الأطفال المهن الحقيقية في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة وتعمل أنشطتنا المصممة بعناية على تزويد الأطفال بالمهارات الأساسية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية ورؤية «عالم أفضل».