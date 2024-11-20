يفتتح صباح غد الخميس معرض اوتليت 2024 الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف وتحتضن أنشطته صالة 8 بمشاركة حشد من الشركات بمنتجاتها المحلية والعالمية في الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر 2024. ويتضمن المعرض عروضا وتخفيضات مميزة على تشكيلة واسعة من المنتجات ذات الماركات الشهيرة والتي تشمل العطور والأزياء والملابس النسائية والرجاليـــــة، والنظارات والساعـــات، وأدوات ومستحضـــرات التجميل والاكسسوارات.



ويحظـــى معــــرض OUTLET في دورته الحالية بمشاركات مميزة لعدد من الشركات المحلية والاقليمية والخارجية، منها الكويت والبحرين والأردن والهند بالصالة 8 بمجمل مساحة 6788 مترا مربعا، ما يؤكد الأهمية التي بات يمثلها هذا المعرض.



وبالنسبة لأوقات الزيارة الرسمية المفتوحة والممتدة طوال اليوم من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة 3 عصرا حتى 10 مساء.