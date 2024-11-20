

مع نهاية الشهر الجــاري (30 نوفمبر)، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة، المؤهل للفوز بجائزة قيمتها 2 مليون دينار قد وصل إلى محطته الأخيرة، فيما سيقام السحب لأكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بتاريخ 13 فبراير 2025، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة آرنست آند يونغ.



لتتواصل بذلك جوائز ومفاجآت بنك الخليج التي تنتهي، حيث أعلن البنك في أكتوبر الماضي أكبر عدد من الفائزين لجوائز مصرفية في الكويت، والذي بلغ 100 فائز دفعة واحدة، ضمن جوائز حساب مليونير الدانة التي لا تتوقف، ليحصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 دينار، وذلك للمرة الأولى عقب قرار البنك بتوزيع قيمة الجائزة ربع السنوي البالغ قيمتها 100 ألف دينار، على 100 فائز، بجائزة ألف دينار لكل منهم، بدلا من فائز واحد يحصل على قيمة الجائزة بالكامل.



وكان البنك قد أعلن عن تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، مرتين الأولى من خلال زيادة قيمة الجائزة الكبرى من 1.5 إلى مليوني دينار، والثانية عبر توزيع قيمة الجائزة ربع السنوي على مئة فائز بدلا من فائز واحد، ليشهد جدول جوائز «مليونير الدانة» تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، حيث تبلغ الجائزة الكبرى في السحب السنوي 2 مليون دينار.



فيما تبلغ الجائزة نصف السنوية مليون دينار، إلى جانب 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فضلا عن سحب بقيمة 100 ألف دينار، وسحب آخر بقيمة 100 ألف دينار توزع على 100 فائز، بجائزة ألف دينار لكل منهم.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة، أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.



تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد بالكويت، من خلال مشاركة موظفيه بيئة عمل شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.