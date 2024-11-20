

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري وسيستمر بنك وربة بعمـل السحوبـات لـ 10 رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب المكافأة الطلابية الشهري بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: أسامة الشعراني محمد، ومريم عبداللطيف الغملاس، ومنى حمدان مبارك العازمي، وعيسى محمد الرشيدي، وإياد عبدالفتاح نجيب شنار، وسعود عبدالعزيز العوضي، ويوسف محمد الفيلكاوي، ومساعد مطلق سند المطيري، وعواطف صقر سيف العضيلة، ومحمد عبدالله مهنا السبيعي.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين من عملاء بنك وربة، وهم: ديما عزيز ساير الضفيري، ومحمد ناصر مناور الديحاني، ولولوة يوسف جاسم رضا، وعبدالرزاق محمد بدر الكندري، ويعقوب فواز يوسف بورسلي، وجنان عبدالله فيصل الفرهود، وأحمد طلال عبدالكريم إسماعيل.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: سارة بدر عبيد الميع، ولينا أحمد علي المطيري، وريم بطيحان خليفة الصلبي، وسارة فلاح سويد الرشيدي، ورهف رجعان فهد إبراهيم. وحول الشروط المشاركة في السحوبات، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في البنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».



وأضاف: «يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».