

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء الرابحين في حملته «اربح مع مكافآت KIB» عن شهر أكتوبر، والمصممة خصيصا لمكافأة العملاء مستخدمي تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار البطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات أو فتح وديعة بكافة أنواعها، طوال فترة الحملة التي تمتد حتى نهاية العام.



وحصل الفائزون على 3 آلاف نقطة مكافآت لكل منهم، وهم: أحمد عبدالرؤوف السيد عبدالرحمن، دانة محمد عبداللطيف الشويطي، عبدالعزيز وليد عبدالله الصانع، هبة إبراهيم عبداللطيف أبوصوان، وأنور حامد سيد الرفاعي.



وفي معرض تعقيبه على هذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد نواف الخريف: «يسعدنا اليوم أن نهنئ سادس مجموعة من الرابحين معنا في هذه الحملة المميزة، والتي نرى فيها فرصة كبيرة لمكافأة عملائنا المميزين لولائهم. وسوف نواصل سعينا إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعاتهم وتلبي كافة احتياجاتهم، بما يرتقي بتجربتهم المصرفية وأسلوب حياتهم، تجسيدا لشعارنا المؤسسي، بنك للحياة».



وأضاف: «نحن في KIB مستمرون بتبني استراتيجية شاملة والتي تهدف إلى توفير أقوى المزايا المصرفية، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافآت KIB، إلى جانب تشجيع كافة شرائح العملاء على استخدام منصاتنا الرقمية لإنجاز معاملاتهم المالية بمنتهى الراحة والسهولة».



ويمكن للعملاء التأهل والمشاركة في السحوبات عبر استخدام تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات أو فتح وديعة بكافة أنواعها، كما تمكن هذه الحملة الرابحين في سحوباتها من استبدال نقاط المكافآت عبر منصة «مكافآت KIB» الرقمية للتمتع بالعديد من الخدمات والمنتجات لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية المشاركة في البرنامج، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية، القسائم الإلكترونية وغيرها الكثير.



ويشجع البنك عملاءه على التعرف إلى المزيد من تطورات وأخبار الحملة ومعرفة تفاصيل أكثر حول برنامج مكافآت KIB، عبر متابعة حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وزيارة موقعه الإلكتروني.