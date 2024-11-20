

توجت شركة Ooredoo الكويت بلقب «الأفضل في تجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط للعام 2024»، وذلك ضمن برنامج جوائز «IDC Future Enterprise» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في محطة إنجاز جديدة تعكس فيها هذه الجائزة التزام Ooredoo الكويت المتواصل بإثراء وإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال الحلول الرقمية المتطورة والتوجهات الاستراتيجية المبتكرة.



وتعد مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، التي تتخذ من لندن مقرا لها، مزودا عالميا للمعلومات السوقية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات. وقد أطلقت برنامج جوائزها السنوية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ 3 سنوات، بهدف تكريم المؤسسات الرائدة في مجال التحول الرقمي، وإبراز كيفية قيادة المؤسسات الطموحة للمستقبل من خلال الابتكار، الريادة، والتركيز على العملاء في عالم رقمي.



تمكين العملاء رقمياً



وضمن إطار برنامج جوائز IDC 2024 لتكريم رواد المستقبل من المؤسسات والشركات، وقع اختيار لجنة التحكيم المرموقة في IDC على شركة Ooredoo الكويت نظير جهودها الريادية في توظيف تقنية إنترنت الجيل الخامس (5G) والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة، لتقديم خدمات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها المتغيرة والمتزايدة، حيث قيمت اللجنة تركيز Ooredoo الكامل على توفير تجارب رقمية استثنائية، ومتنوعة، كما هي سلسة ومحسنة لتعزيز رضا العملاء.



وفي استعراضها لأحدث أعمال وأبرز إنجازات Ooredoo الكويت التحولية لإثراء تجربة العملاء، أشادت اللجنة بمبادرات الشركة في تحسين التجربة الرقمية لعملائها من جميع الشرائح وعبر جميع القنوات، وتطوير عالمهم من خلال اعتماد نهج «العميل أولا»، ضمن نموذج عمل يركز على العملاء والاستفادة من إدارة وتحليل البيانات، لتتمكن Ooredoo الكويت من تقديم حلول مبتكرة تلبي تفضيلات العملاء على اختلافها.



أبرز الإنجازات



ومن بين أهم الإنجازات التي أثارت اهتمام لجنة التحكيم:



٭ الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع الجهات الحكومية لتوسيع مجال عمل Ooredoo في توسيع نطاق خدمات البث المباشر عبر الإنترنت وإطلاق أول منصة ترفيهية رقمية خليجية واسعة النطاق في الكويت.



٭ الخدمات المبتكر ضمن تجارب مدمجة: الشراكة مع أكبر قادة التجزئة لتقديم شبكة اتصالات جديدة مدمجة ببرنامج مكافآت تتماشى مع أسلوب الحياة العصري، ومدفوعة بـ 5G من Ooredoo.



٭ تعزيز برامج ولاء Ooredoo «نجوم»: توسيع برنامج «نجوم» بالشراكات التجارية الجديدة مع وجهات متنوعة لتقديم مزايا مخصصة للعملاء.



٭ تحديث شامل لتطبيق الهاتف المحمول: إطلاق نسخة محدثة كليا من التطبيق بواجهة مستخدم محسنة وميزات متطورة.



٭ باقات مخصصة للعملاء: إطلاق باقات إنترنت منزلي 5G مخصصة لكل فرد في العائلة الكويتية العصرية.



٭ شـرائــح التجــوال الإلكترونية للجميع: لاتصال موثوق أثناء السفر للجميع دون الحاجة لتغيير مزود الخدمة.



ووفقا للجنة IDC، تؤكد هذه الإنجازات والجهود التزام Ooredoo الكويت بتعزيز تفاعل العملاء بخدمات وحلول مبتكرة، مع تكوين شراكات لتجارب مدمجة مدفوعة بالقيمة المضافة التي يتطلعون إليها مع شريك الاتصالات الموثوق لحياتهم اليومية.



وأشادت لجنة التحكيم بقدرة Ooredoo الكويت على الجمع بين التطور التكنولوجي التقدم الرقمي وبين الاستراتيجيات التي تركز على العميل، مما أسهم في وضع معايير جديدة في قطاع الاتصالات بالكويت. ويعتبر هذا التكريم شهادة على تفاني Ooredoo الكويت في تقديم قيمة مضافة مميزة لتعزيز وإثراء تجربة العملاء، مستمرة في تعيين الابتكار لتحسين باقة خدماتها وحلولها الرقمية.



المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035



يتماشى هذا التكريم مع متطلبات رؤية الكويت 2035 التي تركز على التحول الرقمي والنمو المستدام. وتواصل Ooredoo الكويت من خلال استراتيجياتها المستقبلية وابتكاراتها التي تركز على احتياجات العميل، تعزيز التقدم في قطاع الاتصالات وتنميته، ووضع معايير جديدة، للإسهام في توسيع نطاق التحول الرقمي على مستوى المنطقة.



وتجدر الإشارة إلى ان نجاح Ooredoo الكويت في إحراز هذا اللقب والتكريم العالمي الذي يضاف إلى سلسلة الجوائز الدولية التي حصلت عليها الشركة، بما يعزز مكانتها بين قادة صناعة الاتصالات، بحيث تعد جائزة IDC Future Enterprise EMEA دليل موثوق يؤكد على رؤية Ooredoo في إثراء الحياة الرقمية لعملائها والارتقاء بعالمهم من خلال الابتكار والتعاون والتميز.