

في خطوة مميزة لإثراء المكتبة الاقتصادية والصيرفة الإسلامية، أصدر بنك بوبيان كتاب «مجموعة الدراسات والبحوث الفقهية في المعاملات المالية الإسلامية» للدكتور عبدالعزيز القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة بنك بوبيان، والذي يعد واحدا من أعمدة المالية الإسلامية في العالم، حيث خص بنك بوبيان بنشر نتاجه العلمي.



وتم الإعلان الرسمي عن إطلاق الكتاب في حفل ترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد والاستاذ الدكتور عبدالعزيز القصار، وحضره كل من الإدارة التنفيذية والإدارة الشرعية في بوبيان.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لمجموعة التدقيق الشرعي الداخلي الشيخ فواز الكليب: «الحمد لله نشهد اليوم نجاحا جديدا لبوبيان في مجال الخدمات المالية الإسلامية، حيث يمثل إصدار مجموعة الدراسات والبحوث الفقهية في المعاملات المالية الإسلامية للدكتور عبدالعزيز القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة بنك بوبيان نموذجا ومرجعا متميزا لمواكبة أدوات التطور والنمو الاقتصادي والمالي الذي نشهده مؤخرا في التمويل والاستثمار والصيرفية الإسلامية».



وأوضح أن هذا الإصدار يعد الثمرة الأولى لاتفاقية التعاون العلمي المشترك في مجال الطباعة والنشر والتوزيع بين بنك بوبيان ودار الميمان للنشر والتوزيع، والذي نهدف من خلاله إلى التعاون لنشر وتوزيع سلسلة من الكتب والبحوث والمصنفات المتعلقة بالدراسات الفقهية والاقتصادية والمالية والمصرفية، كما يعزز هذا التعاون من فرص تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المالية الإسلامية ويسهم في نشر الفقه المالي بشكل أوسع.



وأضاف أن الكتاب يضم عددا من مساهمات المؤلف العلمية المتعلقة بالمعاملات المالية، وهي نتاج بحوث علمية منشورة، وأوراق عمل لندوات فقهية وتعليقات لمسائل جزئية في باب فقه المعاملات، حيث تنوعت الدراسات بمجموعها العام، فبعضها يتناول تأصيلا فقهيا لموضوع في المعاملات المالية، وبعضها يناقش جزئية فقهية في جانب خاص من هذا الحقل الوفير، وبعضها يتصل بجانب التطبيق في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كما يتطرق بالبعض الآخر إلى النقد والمناقشة للوصول إلى تصور فقهي جديد في جانب من جوانب المعاملات المالية المعاصرة، ليتشكل في النهاية مجموعة متميزة للمهتمين والباحثين في هذا النوع من المعرفة.



واختتم الكليب أن هذا الإصدار يمثل إسهاما علميا جديدا يثري قطاع البحوث الفقهية للهيئات الشرعية في العاملة في مجال الصيرفة المالية والإسلامية، بجانب كونه ثروة وركيزة فقهية للباحثين والمتعاملين في العمل المصرفي، حيث يحتوي الكتاب على أحد عشر فصلا ناقشت في مجملها 34 دراسة حول العديد من المواضيع المهمة، مثل المصارف الإسلامية والأسهم والمعاملات والإجارة والصكوك والتأمين والزكاة وغيرها من المسائل الفقهية.



وكان لأعضاء المجموعة الشرعية في بنك بوبيان دور بارز في إعداد وتنسيق الكتاب، حيث قامت المجموعة ممثلة برئيسها الأستاذ فواز الكليب وأعضاء المجموعة بتنسيق الجهود لضمان إخراج الكتاب بحلة مميزة تلبي احتياجات الباحثين والمهتمين.



وقد كانت البداية في طرح هذا الكتاب بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار «الرياض تقرأ» في حرم جامعة الملك سعود، حيث لاقى الإصدار صدى مميزا وكان من بين الكتب الأفضل مبيعا.