

ضمن جهوده في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي، يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ريادته في طرح الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة الجودة، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات «بيتك» المختلفة وفروعه الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.



ونجح «بيتك» في تحويل عدد كبير من العمليات والوظائف من النظام اليدوي إلى الآلي باستخدام تطبيق أتمتة العمليات روبوتيا RPA، ما يزيد الاستفادة من الموارد بشكل أفضل، ويعزز الكفاءة الإنتاجية، ويقلل وقت استلام الخدمة للعملاء، وتحقيق رضاهم وتعميق ثقتهم وتعزيز تجربتهم المصرفية.



ويوفر KFHonline على تطبيق الموبايل وعلى الموقع الإلكتروني أكثر من 150 خدمة مصرفية، كما تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو 50 خدمة أخرى، ما يعني أن عميل «بيتك» لديه فرصة الاستفادة من نحو 200 خدمة إلكترونية عبر تطبيقات ووسائل متعددة.



وتشمل خدمات «بيتك»: حلول السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات إلكترونيا، والطباعة الفورية لجميع البطاقات المصرفية، وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع.



ونجح «بيتك» في إطلاق خدمة «ومض» الرقمية التي تتيح لعملاء «بيتك» إرسال وطلب الأموال إلى عميل آخر في «بيتك» أو في أي بنك محلي عن طريق رقم الموبايل بشكل فوري ومجاني وعلى مدار الساعة.



كما نجح في تدشين خدمة ضم العملاء الجدد من خلال أجهزة البيع الرقمية، عبر تشغيل أول جهاز محمول في السوق D-POS، يمكن من ضم العملاء وفتح ملفات وحسابات لهم على أنظمة «بيتك» على الفور وفي أي مكان.



ويمكن لعملاء «بيتك» استبدال بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع خلال 3 دقائق، من خلال أجهزة الإصدار الفوري. وأطلق «بيتك» بنجاح أول تطبيق للخدمات المصرفية للشركات عبر الموبايل يتضمن 5 خدمات مهمة لتنمية أعمالهم. كما أطلق تقنية التعرف على الوجه باستخدام الهوية البيومترية.



وأصبح بإمكان العميل فتح حسابات بالعملات الرئيسية من خلال «KFHonline» بعد أن كان متاحا فقط في الفروع، فيما تم الربط مع خدمات WU ما يتيح لعملاء «بيتك» استخدام ويسترن يونيون للتحويلات الدولية من خلال التطبيق، وكذلك يوفر «بيتك» خدمة فتح حساب توفير بالعملة الأجنبية من خلال تطبيق الموبايل.



ويوفر «بيتك» لعملائه عدة خدمات للبطاقات المصرفية حيث أصبح بإمكان العميل إيقاف بطاقته المصرفية مؤقتا وإعادة تشغيلها، كما يمكنه الاطلاع على نقاط مكافآت «بيتك» وكذلك يمكنه الحصول على معلومات البطاقة كاملة من خلال تطبيق بيتك KFH Online، كما نجح «بيتك» في تطوير خدمة تحديث البطاقة المدنية للعميل والمصادقة، دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية. وأصبح بإمكان العملاء الآن تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع إلى حسابهم الخاص.



وأطلق «بيتك» منصة «زاهب» للتجار ليتمكن العملاء من الشركات من الدفع عن طريق إنشاء روابط دفع وQR من دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع.



ونجح «بيتك» في إطلاق بطاقات الخصم المباشر للشركات للاستخدام الحكومي، حيث قدم 3 منتجات جديدة لبطاقات السحب الآلي مع مجموعة واسعة من المزايا لاستخدامها من قبل العملاء من الشركات، أبرزها إصدار بطاقة K-Net للاستخدام على نقاط الدفع الحكومية فقط K-Net POS/ PG، ما نال تقدير التجار واهتمامهم.