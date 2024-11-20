

محمود عيسى



توقعت شركة أبحاث الأعمال والاستشـــارات العالمية «بيزنيس ريسيرتش كومباني»، ارتفاع حجم سوق إنتاج النفط المعزز ليصل إلى 62.8 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 9.1%، مقارنة مع حجم السوق البالغ 44.3 مليار دولار خلال عام 2024.



وأوضحت الشركة في تقرير حديث، أن حجم السوق بلغ خلال العام الماضي نحو 40.45 مليار دولار، حيث واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية، وعزا التقرير هذا النمو خلال تلك الفترة إلى استنفاد الاحتياطيات التقليدية وحقول النفط الناضجة، وفهم المخزونات الحالية، والتقدم في إدارة المياه، وجهود خفض تكاليف إنتاج النفط المعزز.



ويقدم التقرير، وهو الأحدث في سلسلة أبحاث السوق، ثروة من الرؤى والبيانات القيمة، بما في ذلك حجم السوق العالمية والحصص الإقليمية وحصة السوق المنافسة، كما يغطي الاتجاهات الحالية والفرص المستقبلية والبيانات الأساسية للنجاح في هذه الصناعة.



وتشمل الاتجاهات الرئيسية في فترة التوقعات انخفاض الاحتياطيات التقليدية، وتقلبات أسعار النفط، واللوائح البيئية، وحقول النفط الناضجة، بالإضافة إلى عوامل اخرى. ومن المتوقع أن يدفع استنفاد احتياطيات النفط نمو سوق الاستخلاص المعزز للنفط في المستقبل.



ويراد بذلك الانخفاض التدريجي أو نضوب الكميات القابلة للاستخراج اقتصاديا من النفط الخام والبترول. ويستخدم الإنتاج المعزز للنفط في حالة الاحتياطيات النفطية الناضبة لتعظيم كفاءة الاستخراج باستخدام تقنيات متقدمة، مثل حقن السوائل أو البخار، لاستخراج النفط الإضافي الذي لا تقوى عليه الطرق التقليدية.



فعلى سبيل المثال، في فبراير 2022، وفقا للتقييم السنوي لمجلة «Oil & Gas Journal»، وهي مطبوعة أسبوعية تصدر في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في العالم 1724.5 مليار برميل في نهاية عام 2021، بانخفاض عن 1727.5 مليار برميل في العام السابق.



وفي أوروبا الغربية، استمرت احتياطيات النفط والغاز في الانخفاض بشكل كبير في عام 2021 بلغت نسبته 7% و9% على التوالي. لذلك، فإن استنفاد احتياطيات النفط يغذي نمو سوق الاستخلاص المعزز للنفط.



ويرى التقرير أن الشراكات الاستراتيجية هي الاتجاهات الرئيسية التي تكتسب شعبية في سوق الاستخلاص المعزز للنفط، حيث تعمل الشركات الكبرى العاملة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط على تطوير منصات مبتكرة وتطوير تقنيات تعزيز النفط للحفاظ على مكانتها في السوق، والامثلة على ذلك كبيرة بين الشركات العالمية.