شهد اكتتاب «طلبات» في سوق دبي المالي، الذي انطلق أمس، تغطيته خلال دقائق، وفق «بلومبيرغ»، حيث تسعى الشركة إلى جمع حتى 1.5 مليار دولار من الطرح العام الأولي.



وبدأ الاكتتاب في أسهم «طلبات»، وهي وحدة «ديليفري هيرو» الألمانية في منطقة الشرق الأوسط، بسعر يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم.



وتتطلع الشركة الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام إلى الحصول على تقييم عند نحو 10 مليارات دولار لـ «طلبات»، وتخطط «ديليفري هيرو» لبيع حصة نسبتها 15% في «طلبات» مع الاحتفاظ بحصة أغلبية فيها، وسيتم الإعلان عن سعر العرض النهائي في 29 نوفمبر، والإدراج في العاشر من ديسمبر المقبل في سوق دبي المالي.



وقالت «طلبات»، في بيان، إن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وصندوق معاشات أبوظبي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ستكتتب في أسهم بقيمة 250 مليون دولار كمستثمرين أساسيين، وستعرض شركة توصيل الطعام الألمانية حصة 15% في طلبات، أو 3.49 مليارات سهم، بسعر 1.50 درهم (0.41 دولار) إلى 1.60 درهم للسهم.



وتأتي هذه الصفقة في خضم موجة من عمليات الإدراج في الشرق الأوسط، حيث جمعت الشركات نحو 10 مليارات دولار من مبيعات الأسهم الجديدة في عام 2024، ومع ذلك كان ظهور بعض الصفقات الكبيرة الأخيرة باهتا.