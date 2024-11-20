

هالة عمران



عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وم.كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



وفي مستهل الاجتماع، قال مدبولي إن هناك اهتماما كبيرا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوها إلى أن التحويل يوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.



وحضر الاجتماع كل من: م.يس محمد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وم.محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، وم.معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وم.محمد خضير نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.



وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مضاعفة أعداد السيارات المستهدف تحويلها، ووضع خطة لمضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، مع ضرورة وضع محفزات لمن يقوم بالتحويل.



وفي إطار ذلك، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية العائد الاقتصادي السنوي لـ«خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط»، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.