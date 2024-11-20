

ما عواقب نقص الحديد في الجسم؟



يؤدي نقص الحديد إلى اضطراب عملية إنتاج بروتينات مهمة، ويتطور فقر الدم بسبب نقص الحديد. ويسوء عمل أنسجة وأعضاء الجسم ويشعر المرضى المصابون بفقر الدم بالتعب المستمر، وغالبا ما يشكون من سرعة ضربات القلب، ولا يمكنهم تحمل النشاط البدني، ويزداد وزنهم بسرعة.



والحديد ضروري للجسم لأنه جزء من الهيموغلوبين والميوغلوبين، ويوجد بروتين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء ويرتبط بجزيئات الأوكسجين، وبفضله يصل الأوكسجين إلى جميع أنسجة الجسم. وتقول د.يلينا أوستروفسكايا اختصاصية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة: «أما الميوغلوبين فمسؤول عن إمداد العضلات الهيكلية والقلب بالأوكسجين. كما أنه يخزن الأوكسجين ولا ينقله إلى جميع أنحاء الجسم، ويحمي العضلات في حالة حدوث مجاعة الأوكسجين في الجسم، بما فيها بعد المجهود البدني المكثف».



وتقول: «يؤدي نقص الحديد إلى عواقب خطيرة بما فيها انخفاض وظيفة الغدة الدرقية، بسبب نقص الهرمونات المسؤولة عن إنتاجها، وتعاني الذاكرة والوظائف المعرفية، والتبادل الحراري، والتمثيل الغذائي. لذلك لكي تسير الأمور بشكل طبيعي يجب أن يكون لدى الجسم ما يكفي من الهيموغلوبين والحديد». ووفقا لها، تعاني منظومة المناعة أيضا من فقر الدم المزمن، وهذا أخطر مما قد يبدو لأن الأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة بما فيها السرطان.



وتشير الطبيبة إلى أن هناك أسبابا عديدة لتطور نقص الحديد وفقر الدم، مثل سوء التغذية ومشكلات في الجهاز الهضمي تسبب سوء أو منع امتصاص هذا العنصر المهم، وقد يكون السبب أمراض وراثية مرتبطة بضعف استقلاب الحديد.



ومن المهم وفقا لها، عدم الخلط بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وبين فقر الدم الذي أسبابه مختلفة، مثل اضطراب عمل نخاع العظام تحت تأثير عوامل وراثية أو بسبب نقص حمض الفوليك وفيتامين B12.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»