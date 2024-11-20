الحفل يشهد لوحات مصورة تستعرض المشوار الفني للنجمة أصالة



ياسر العيلة



استعدادات خاصة تجري حاليا من قبل الجهة المنتجة لحفل «صوت كل الأمم» النجمة الكبيرة أصالة نصري، المقرر إقامته 28 الجاري في قاعة «الأرينا كويت» شركة «إيفنتكوم» بإشراف فني لشركة «روتانا»، وهذا اللقب حصلت عليه أصالة وفقا لجوائز «Moivo» حيث تصدرت المركز الأول ضمن قائمة أفضل 50 صوتا عربيا.



وتصاحب أصالة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويشهد الحفل العديد من المفاجآت التي ستزيد من متعة المشاهدة، منها لوحات مصورة تعرض أمام الجمهور، يتم من خلالها استعراض مسيرة الحياة الفنية لأصالة منذ بدايتها الفنية وإلى الآن، ومشوارها الحافل بالنجاحات الكبيرة، كما ستقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها التي تحمل بصمتها الخاصة وتلامس قلوب المستمعين. من جانبها، عبرت أصالة عن سعادتها بالالتقاء مجددا بالجمهور الكويتي في قاعة «الأرينا» التي شهدت أحلى حفلاتها وذكرياتها مع الجمهور الجميل، وقالت: تجمعني بجمهور الكويت دائما حالة من الانسجام من حب الحياة وحب الموسيقى لأشاركهم ليلة غنائية طربية مميزة، بإذن الله.



جدير بالذكر أن الفنانة أصالة ستفتتح أولى جلسات «موسم الرياض» لهذا العام بحفل غنائي يقام الخميس 21 الجاري، وذلك على مسرح «محمد عبده أرينا» في منطقة «بوليفارد سيتي»، كما أنها طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «بعض الأحيان» على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، ميكس وماستر جاسم محمد، بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «لحقت نفسي».