

مفرح الشمري



بعد الانتهاء من استقبال طلبات الفرق المسرحية والشركات الفنية للمشاركة في مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ24 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، استقرت اللجنة العليا على اختيار 6 عروض مسرحية تتنافس على جوائز المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر المقبل، وأجريت القرعة لترتيب جدول العروض بين تلك الفرق في مبنى الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وجاءت على النحو التالي:



5 ديسمبر مسرحية «تحت الظلال» فرقة مسرح الخليج العربي من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد الأنصاري، بينما 6 ديسمبر مسرحية «من زاوية أخرى» فرقة المسرح الكويتي، من تأليف مصعب السالم، وإخراج محمد الشطي، فيما سيكون ثالث العروض المسرحية بتاريخ 7 ديسمبر لفرقة المسرح العربي بمسرحية «لا تهدي وردة» من تأليف بدر حيات، وإخراج أحمد البناي، اما 8 ديسمبر فتعرض فرقة مسرح الشباب مسرحية «اغتصاب» تأليف سعد الله ونوس، ومن إخراج خالد أمين، و9 ديسمبر مسرحية «أنتم مدعوون إلى حفلة» ​لشركة آرت ترند، من تأليف فاطمة العامر، وإخراج هاني الهزاع، وسيكون آخر العروض المسرحية بتاريخ 10 ديسمبر من خلال مسرحية «نداء» للمعهد العالي للفنون المسرحية من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فيصل العبيد.