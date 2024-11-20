

يغيب لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا عن فريقه بايرن ميونيخ الألماني لأسابيع عدة، وذلك بسبب إصابة تعرض لها في العضلات المقربة خلال تواجده مع منتخب بلاده وفق ما أعلن النادي الپافاري، ما يعني غيابه عن مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.



واستدعي بالينيا إلى تشكيلة البرتغال لمباراتيها الأخيرتين في دوري الأمم الأوروبية حيث تغلبت على پولندا 5-1 وتعادلت مع كرواتيا 1-1، لكنه اضطر إلى مغادرة المعسكر من دون أن يلعب بسبب إصابته في التمارين.



وعاد ابن الـ 29 عاما إلى ميونيخ من أجل الخضوع للفحوص الطبية التي أظهرت إصابته على مستوى العضلات المقربة لفخذه الأيمن، وبالتالي «سيغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ عن الأسابيع المقبلة»، وفق ما أفاد النادي الپافاري من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل بشأن مدة الغياب، لكن شبكة «سكاي» الألمانية توقعت ألا يعود إلى الملاعب قبل نهاية العام الحالي.



ووصل بالينيا إلى بايرن الصيف المنصرم واستفاد من إصابة ألكسندر بافلوفيتش في منتصف الشهر الماضي كي يفرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لمدربه البلجيكي فنسان كومباني إلى جانب يوزوا كيميتش في منتصف الملعب.



وعاود بافلوفيتش التمارين لكن بشكل جزئي، مع توقع استمرار غيابه عن الفريق حتى العام الجديد.



ومن أجل تعويض غياب بافلوفيتش وبالينيا في الوسط الدفاعي، بإمكان كومباني الاعتماد على ليون غوريتسكا أو النمساوي كونراد لايمر.



ويعاود بايرن نشاطه بعد النافذة الدولية حين يستضيف أوغسبورغ الجمعة في الدوري المحلي الذي يتصدره بعد 10 مراحل بفارق 5 نقاط عن لايبزيغ الثاني، قبل أن يتواجه الثلاثاء مع سان جرمان في دوري الأبطال ثم غريمه بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير في 30 الجاري ضمن الدوري، وباير ليفركوزن، بطل الثنائية، في الثالث من الشهر المقبل ضمن ثمن نهائي مسابقة الكأس.