

تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع مضيفه الفلسطيني 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمس.



تقدم منتخب فلسطين بهدف سجله زيد قنبر بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي أقيمت بـ«ستاد عمان الدولي» في العاصمة الأردنية.



وبعد 4 دقائق أدرك المنتخب الكوري التعادل بهدف نجمه وقائده هيونغ مين سون لاعب توتنهام.



وتعادل المنتخبان للمرة الثانية بعد تعادلهما سلبا في كوريا الجنوبية بالجولة الأولى.



ولم ينجح منتخب فلسطين في تحقيق فوزه الأول، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، أما منتخب كوريا الجنوبية فقد حافظ على سجله خاليا من الهزائم، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة جدول الترتيب ليعزز من حظوظه في التأهل لكأس العالم.



وضمن المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الإندونيسي فوزا تاريخيا على المنتخب السعودي في جاكرتا 0-2.



وبذلك، تلقى «الأخضر السعودي» الهزيمة الأولى على الإطلاق أمام إندونيسيا من أصل 16 مباراة بينهما بحسب موقع المنتخب السعودي، والثانية في هذه التصفيات، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، فيما حقق المضيف، الذي أكمل الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين لطرد جاستن هوبنر بالانذار الثاني (89)، فوزه الأول ورفع رصيده إلى 6 نقاط أيضا.



دخل المنتخب السعودي إلى اللقاء على خلفية 3 مباريات من دون فوز في سلسلة بدأها بخسارة أمام اليابان 0-2 على أرضه ثم بالتعادل السلبي مع كل من البحرين وأستراليا.



ووجد «الأخضر» نفسه قبل هذه الجولة في المركز الثالث بـ 6 نقاط بفارق الأهداف خلف أستراليا الثانية و١٠ نقاط خلف اليابان المتصدرة التي واصلت زحفها نحو بلوغها النهائيات للمرة الثامنة تواليا ورفعت رصيدها إلى 16 نقطة بفوزها على مضيفتها الصين بثلاثة أهداف لكوكي أوغاوا (39 و54) وكو إيتاكورا (6+45)، مقابل هدف لليانغ مينغ لين (48).



وشهدت التشكيلة عودة محمد كنو بعد انتهاء فترة الإيقاف، فيما سجل محمد القحطاني ظهوره الأول كأساسي مع المنتخب الذي وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 32 إثر هجمة مرتدة وتمريرة من راغنار أوراتمانغوين إلى مارسيلينو فردينان.



وضغط فريق المدرب هيرفي رينار بحثا عن التعادل وترك خلفه الكثير من المساحات التي استغلها فردينان بالذات في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من كالفين فيردونك، فسددها في بادئ الأمر بالدفاع قبل أن تعود إليه ليطلقها في الشباك (57).



وحاول رينار تدارك الموقف، فدفع بمصعب الجوير وعبدالله رديف بدلا من فراس البريكان وناصر الدوسري (61)، ثم بسلطان الغانم وصالح الشهري بدلا من فيصل الغامدي (67) وياسر الشهراني (78) تواليا، لكن شيئا لم يتغير رغم بعض الفرص وأبرزها تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لكنها ارتدت من العارضة (7+90).



وفي المجموعة الأولى، حققت أوزبكستان فوزها الرابع الذي جاء على حساب مضيفتها كوريا الشمالية في فينتيان، عاصمة لاوس، بهدف سجله عباسبيك فايزوليف (44) في لقاء أكمله منتخب بلاده بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة لطرد عمر إشمورودوف (88). ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 13 نقطة.



وفي ذات المجموعة، بقيت إيران في الصدارة منفردة بـ 16 نقطة بعد فوزها على مضيفتها قرغيزستان 3-2.



وبعد تقدم إيران عبر مهدي طارمي (12) وصالح حرداني (33)، عاد أصحاب الأرض بهدفي جويل كوجو (51 و64 من ركلة جزاء)، لكن سردار آزمون منح منتخب بلاده الفوز بالهدف الثالث (76).



وبات في رصيد قرغيزستان 3 نقاط.