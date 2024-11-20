

مبارك التنيب



تمكن رجال الأمن الجنائي، من إغلاق قضية حملت عنوان سرقة واستعمال العنف، وذلك عقب ضبط المتهم، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما.



وكان وافد من مواليد 1993 ويعمل بائعا في محل سجائر إلكترونية في السالمية قال إن شخصا مجهولا على متن مركبة طلب منه ان يعطيه 2 باكيت سجائر إلكترونية، فبادر بتلبية طلبه وتسليمه السجائر، وفوجئ بالشاب يغلق زجاج مركبته، فعلقت يداه وتم سحبه لأمتار قبل أن يعيد اللص فتح الزجاج ليسقط الوافد البائع أرضا.



وقال مصدر أمني: بعد تسجيل قضية واحالتها إلى المباحث، تم تحديد هوية المتهم من خلال بيانات المركبة لدى الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، ولدى التحقيق معه أنكر التهمة، مشيرا إلى حدوث مشادة بينه وبين المدعى عليه، فيما خلص تقرير المباحث إلى أن الشاب أخذ النكهات وقام بإلقائها من النافذة وجرت إحالة ملف القضية إلى الجهة المختصة.