هل وصلت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى طريق مسدود؟ منذ إطلاق «تشات جي بي تي» قبل عامين، بعث التقدم الهائل في التكنولوجيا آمالا في ظهور آلات ذات ذكاء قريب من الإنسان، لكن الشكوك بهذا المجال تتراكم. وتعد الشركات الرائدة في القطاع بتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة على صعيد الأداء، لدرجة أن «الذكاء الاصطناعي العام»، وفق تعبير رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان يتوقع أن يظهر قريبا.



وتبني الشركات قناعتها هذه على مبادئ التوسع، إذ ترى أنه سيكون كافيا تغذية النماذج عبر زيادة كميات البيانات وقدرة الحوسبة الحاسوبية لكي تزداد قوتها.



وقد نجحت هذه الإستراتيجية حتى الآن بشكل جيد، لدرجة أن الكثيرين في القطاع يخشون أن يحصل الأمر بسرعة زائدة وتجد البشرية نفسها عاجزة عن مجاراة التطور.



وأنفقت مايكروسوفت (المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي»)، وغوغل، وأمازون، وميتا وغيرها من الشركات مليارات الدولارات، وأطلقت أدوات تنتج بسهولة نصوصا وصورا ومقاطع فيديو عالية الجودة، وباتت هذه التكنولوجيا الشغل الشاغل للملايين.



وقال الخبير في القطاع غاري ماركوس «تعتمد التقييمات المرتفعة إلى حد كبير على فكرة أن النماذج اللغوية ستصبح من خلال التوسع المستمر ذكاء اصطناعيا عاما». وأضاف «كما قلت دائما، إنه مجرد خيال».



وذكرت الصحافة الأميركية مؤخرا أن النماذج الجديدة قيد التطوير تبدو كأنها وصلت إلى حدودها القصوى، لاسيما في غوغل، وأنثروبيك (كلود)، و«أوبن إيه آي».



لكن «أورايون»، أحدث إضافة لـ«أوبن إيه آي» والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، فيتفوق على سابقاته لكن «الزيادة في الجودة كانت أقل بكثير مقارنة بالقفزة بين +جي بي تي 3+ و+جي بي تي 4+»، آخر نموذجين رئيسيين للشركة، وفق مصادر أوردتها «ذي إنفورميشن».



ويعتقد خبراء كثر أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم، أن قوانين الحجم وصلت إلى حدودها القصوى.



ويؤكد سكوت ستيفنسون، رئيس «سبيلبوك»، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي القانوني التوليدي، أن «بعض المختبرات ركزت كثيرا على إضافة المزيد من النصوص، معتقدة أن الآلة ستصبح أكثر ذكاء».



وبفضل التدريب القائم على كميات كبيرة من البيانات المجمعة عبر الإنترنت، باتت النماذج قادرة على التنبؤ، بطريقة مقنعة للغاية، بتسلسل الكلمات أو ترتيبات وحدات البكسل. لكن الشركات بدأت تفتقر إلى المواد الجديدة اللازمة لتشغيلها.



لكن المديرين في القطاع ينفون أي تباطؤ في الذكاء الاصطناعي.



وكتب سام ألتمان على منصة إكس «ليس هناك طريق مسدود». ومع ذلك، أخرت «أوبن إيه آي» إصدار النظام الذي سيخلف «جي بي تي-4».