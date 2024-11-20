قالت تقارير إعلامية إن الإدارة الذاتية التابعة التي تعتبر الواجهة السياسية لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الاكراد، أجرت الانتخابات المحلية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، وذلك بشكل سري بعد ضغوط دولية أدت لتأجيل الانتخابات ثلاث مرات في وقت سابق.



وقالت شبكة «نداء الفرات» الإخبارية المحلية إن الإدارة الذاتية التابعة لـ «قسد» بدأت الاثنين انتخابات المجالس المحلية بشكل سري في ريف دير الزور الشرقي، وأجبرت موظفيها وعسكرييها على الانتخاب.



وأفادت الشبكة بأن «قسد» عمدت إلى تهديد موظفيها بفصلهم، والمدنيين المستفيدين من المساعدات الإنسانية بقطعها عنهم في حال الامتناع عن المشاركة، بالتزامن مع إجراءات متخذة لإبقاء عملية الانتخاب سرية وبعيدة عن وسائل الإعلام.



وأشارت إلى أن الانتخابات جرت يومي 18 و19 الجاري حيث شارك أمس الأول عسكريو «قسد» بالانتخاب، بينما خصص أمس لانتخاب المدنيين.



وسبق أن أعلنت «قسد» عن هذه الانتخابات وأجلتها ثلاث مرات وأجلتها، بسبب تهديدات تركية بشن عملية عسكرية تستهدفها في حال إجرائها للانتخابات، ما دفعها أخيرا إلى إجرائها بشكل سري.



وكان مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك قال إن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سورية، وذلك ردا على سؤال بشأن استعداد «الإدارة الذاتية» لإجراء «انتخابات محلية» في شمال شرقي سورية.



وكذلك أكد وزير الدفاع التركي، في وقت سابق، أن مخططات «قسد» لتنظيم انتخابات محلية في شمال شرقي سورية «غير مقبولة»، وتشكل تهديدا للأمن القومي التركي، مؤكدا رفض بلاده القاطع لمساعي إجراء «انتخابات بلدية» في مناطق شمال شرقي سورية، معتبرا ذلك خطوة نحو «تأسيس دولة إرهابية في المنطقة».