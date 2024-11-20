أسامة دياب



قدم مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في الكويت مهرجان لاكشمي نارايانا العالمي للموسيقى، احتفاء بالتقاليد الغنية للموسيقى الكلاسيكية الهندية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



استقطب مهرجان الكمان جمهورا متنوعا، جمعهم تقديرهم المشترك لفن الموسيقى الوترية. حضر الحفل حشد من الديبلوماسيين والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار.



وفي تصريحات صحافية على هامش الحفل، أعرب السفير الهندي د.أدارش سويكا عن ثقته بأن هذا المهرجان سيوطد العلاقات بشكل أكبر بين بلاده والكويت.



وتابع أن «ديبلوماسية الثقافة هي نهج ناعم للغاية لفهم بعضنا البعض، ونحن نفعل ذلك منذ قرن من الزمن بين الهند والكويت». وأضاف: الهند معروفة للكويت بأشكال مختلفة، سواء كان ذلك في الطعام أو الموسيقى، فنحن بحاجة إلى تعزيزها.



وردا على سؤال عما إذا كنا سنشهد زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، قال سويكا: «سنرى بعض الزيارات على مستوى عال إلى الكويت، وهي قيد التحضير».