وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ برامج الابتكار مع شركة «بلاغ آند بلاي» Plug and Play العالمية الرائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.



جاء توقيع المذكرة خلال زيارة وفد المركز برئاسة المدير العام للمركز ندا الديحاني إلى مقر شركة «بلاغ آند بلاي» في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية.



وقال الديحاني في تصريح صحافي لـ «كونا» عقب التوقيع ان «المذكرة تعنى بتوفير منصات دولية لعرض مشاريع المبتكرين الكويتيين وربطهم بشبكات عالمية».



وأشار إلى أنها «تأتي ترجمة حقيقية لجهود مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في تعزيز التعاون الدولي لدعم المبتكرين والمبدعين الكويتيين وصولا إلى المحافل العالمية المرموقة تزامنا مع زيارة العشر مبتكرين المشاركين في برنامج الابتكار المتخصص في الذكاء الاصطناعي في مدينة سان فرانسيسكو».



ولفت الديحاني في هذا الشأن إلى أن «بلاغ آند بلاي» شركة رائدة على المستوى العالمي في مجال تسريع نمو الشركات الناشئة وتوفير منصات لربطها بالشركات الكبرى والمستثمرين.



وأوضح أن المذكرة تنص على «التعاون بين المركز والشركة في تنفيذ برامج الابتكار مثل برنامج الإبداع وبرنامج التسريع العالمي ـ غول وتنظيم فعاليات هاكاثون في الكويت بما يشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية علاوة على توفير منصات دولية لعرض مشاريع المبتكرين الكويتيين وربطهم بشبكات عالمية».



وأضاف أنها تعنى كذلك «بتصميم وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم الموهوبين والمبتكرين والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التحول الرقمي والتعليم والطاقة وتقديم ورش عمل وبرامج تدريب مشتركة تعزز قدرات المبتكرين والمبدعين الكويتيين».



وأشار إلى أهمية مثل هذه المبادرات في توسيع آفاق التعاون بين المركز والجهات العالمية الرائدة بما يعزز من بيئة الإبداع والابتكار في الكويت ويدعم المبتكرين الكويتيين للوصول إلى العالمية.



وأفاد الديحاني بأن أهمية المذكرة تكمن أيضا في أن شركة «بلاغ آند بلاي تيك سينتر» التي تأسست العام 2006 هي إحدى «أكبر منصات الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى العالم وتعمل بالشراكة مع 550 شركة كبرى مثل: غوغل وبيبسي كو».



وذكر أن الشركة «ساعدت على تسريع نمو 2.500 شركة ناشئة وجذب استثمارات تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار أميركي وتضم محفظتها الاستثمارية شركات بارزة مثل باي بال وليندينغ كلاب ودروب بوكس»، كما أنها «تصنف بأنها أكثر مسرع أعمال نشاطا عالميا بين عامي 2020 و2022».



وبين أن الشركة «تركز على مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة المستدامة»، بالإضافة إلى كونها تقدم «برامج مبتكرة مثل تلك الحاضنة والمسرعة لدعم الشركات الناشئة من خلال توفير شبكات الاستثمار والموجهين وأحدث تقنيات السوق وهو ما جعلها شريكا استراتيجيا للشركات الناشئة وللجهات التي تسعى إلى تعزيز الابتكار على المستوى الدولي».