تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، واستمراراً للانتشار الأمني في كل محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، تم ضبط (60) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، و(140) مطلوبا للتغيب، و(14) مطلوباً صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض، و(18) شخصاً بدون إثبات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

جاء ذلك في حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي شملت مناطق المطلاع وجليب الشيوخ والحساوي والفحيحيل والمهبولة الاثنين الموافق 2024/11/18.



وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة، وستشمل المحاسبة العامل وصاحب العمل.