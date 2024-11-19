تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء فواز خالد الصباح، وفي ضوء الاتفاقيات الموقعة بين أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية والجهات الحكومية لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي، نظمت وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والإدارة العامة للادلة الجنائية بالتعاون مع جامعة الكويت ندوة بعنوان "الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية"، اليوم الثلاثاء الموافق 2024/11/19، بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية.

وحاضر في الندوة مجموعة من الأكاديميين والاختصاصيين بوزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجامعة الكويت، تناولوا فيها تعريف البصمة البيومترية واهدافها، وآلية عملها وتخزينها وحمايتها، وتأثيرها على جمع البيانات البيومترية ومدى انعكاسها على اعمال سلطة التحقيق في الاطار القانوني المحلي لحماية البيانات البيومترية في الكويت.

وتهدف الندوة الى نشر الوعي العلمي والقانوني حول استخدامات التقنية البيومترية في المجالات الأمنية والقانونية والذي يعكس اهتمام القيادة بأهمية تعزيز الابتكار في هذا المجال ودعم التعاون الأكاديمي لتحقيق الأمن الشامل.

وخلال فعاليات الندوة قامت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعمل البصمة البيومترية لطلاب وطالبات جامعة الكويت.