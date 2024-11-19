مبارك الخالدي



تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب الأردن 1-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.



ولحساب منافسات المجموعة الثانية، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط في المركز الخامس، وتراجع المنتخب الأردني إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.



سجل للضيوف يزن النعيمات (20)، وتعادل للأزرق محمد دحام (67).

ودخل الأزرق المباراة بتشكيل طغى عليه عامل الخبرة، بتواجد الحارس خالد الرشيدي، وفي الدفاع مشاري غنام، وحسن حمدان، وخالد إبراهيم، وفهد الهاجري، وفي الوسط أحمد الظفيري، وسلطان العنزي، ومحمد دحام، وعيد الرشيدي، وفي الهجوم يوسف ماجد، ويوسف ناصر.

ومع البداية النشطة للأزرق في الشوط الأول، سرعان ما فرض المنتخب الأردني سيطرته واستحواذه على الكرة، وأجاد أسلوب الضغط العالي للوصول إلى مرمى الرشيدي من الأطراف، بتواجد الثلاثي الخطر موسى التعمري، ومحمود المرضي، ويزن النعيمات، وفاعلية إبراهيم سعادة، ومحمد أبو طه.

وتمكن الحارس يزيد أبو ليلى من الوصول إلى الكرة قبل يوسف ناصر في فرصة مواتية بعد عرضية لدحام (10).



ومن مجهود فردي للنعيمات، الذي نجح في افتكاك الكرة من أقدام لاعبي الأزرق، أرسلها من على حدود المنطقة قوسية في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الرشيدي (20).



وعانى الأزرق صعوبة في الصعود بالكرة، واعتمد على الكرات الطولية التي كانت من نصيب الدفاع الأردني.



ومن هجمة عكسية، علت تسديدة دحام عارضة الحارس أبو ليلى (26).



وكاد التعمري أن يدرك المرمى بعد اختراق من الجبهة اليسرى، لولا تصدي الحارس الرشيدي (35).

وفي الشوط الثاني، اختلف أداء الأزرق، ودفع المدرب بيتزي بالمهاجم الشاب سلمان العوضي بدلا من يوسف ناصر لزيادة الفاعلية الهجومية.



وفرض منتخبنا ضغطا كبيرا على المرمى الأردني، ومرت تسديدة عيد الرشيدي بجوار القائم الأيمن للحارس أبو ليلى (48)، الذي غادر أرضية الملعب بداعي الإصابة، ليحل بدلا منه الحارس عبدالله فاخوري (56).



وبعد جملة فنية زرقاء، علت كرة يوسف ماجد العارضة (59).



واخترق العوضي الدفاعات ومرر عرضية لم تجد المتابعة لإيداعها المرمى (63).



وأدرك المتألق دحام التعادل بعد أن أطلق صاروخا من خارج المنطقة استقر في الزاوية اليمنى للحارس فاخوري (67)، لتزداد الإثارة وترتفع وتيرة اللقاء.

وتألق الرشيدي في التصدي لتسديدة قوية (80)، وأهدر دحام فرصة المباراة بعد تبادل للكرة مع البديل علي خلف داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة بيد الحارس (89)، لتنتهي المباراة بتعادل مثير بين المنتخبين.

أدار المباراة الحكم الماليزي محمد نظمي، وأنذر حسن حمدان من الكويت، وموسى التعمري من الأردن.