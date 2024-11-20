ترامب: ندعم أمن واستقرار الكويت والتاريخ أثبت متانة العلاقات بين البلدين



أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما جرى خلاله تناول العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية والتأكيد على عمقها ومتانتها، وعلى التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما، وعلى استمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.



كما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار، كما وجه صاحب السمو دعوة رسمية له لزيارة دولة الكويت.



وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عن خالص شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على ما أبداه سموه من طيب المشاعر، مؤكدا على متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين باعتبارهما أصدقاء وحلفاء أثبت التاريخ والأحداث صلابتها، مشيدا بهذه العلاقات التاريخية والتطلع المشترك الى تعزيزها والارتقاء بها والتأكيد على موقف الولايات المتحدة الأميركية الثابت الداعم لأمن واستقرار دولة الكويت والوقوف دائما إلى جانبها، راجيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها دوام الرقي والازدهار وللعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. وقد وجه ترامب الدعوة الى سموه لزيارة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في وقت يتم الاتفاق عليه.