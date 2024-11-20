حصل لاعب منتخبنا الوطني " الازرق " محمد دحام على جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن بعدما سجل هدفا جميلا من خارج منطقة الجزاء اضافة الى جهده الكبير طوال الشوطين حيث دانت السيطرة ل " الأزرق " في الشوط الثاني . و قال دحام: حصولي على جائزة الأفضل كان نتيجة تعاون زملائي معي.

وتابع دحام عقب المباراة: فريقنا كان يستحق النقاط الثلاث بعدما هاجم من كل الجهات وأضاع فرصا محققة في الشوط الثاني كانت كفيلة بأن ترفع غلة المباراة لمصلحتنا .

ووجه شكره لجماهير الازرق الحاضرة في ستاد جابر الدولي التي كانت الدافع الكبير لتقديم عرض مشرف كان قريبا من الفوز.

وعن المنافسة في كأس الخليج ديسمبر المقبل قال " القادم افضل ".