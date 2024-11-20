قال مساعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم احمد عبدالكريم ان فريقنا قدم اداء جيدا في الشوط الثاني امام منتخب الأردن وأضعنا اهدافا محققة ربما لقلة خبرة اللاعبين في المواجهات الدولية، وامام جماهير غفيرة ملأت ستاد جابر الدولي ، والكل يعلم ان المنتخب الاردني هو وصيف اسيا ويضم عناصر محترفة، غير اننا في الشوط الثاني تفوقنا علبهم .

وقال اللاعب سلطان العنزي اذا لم تستغل الفرص فلن تفوز في المباراة بعدما اضعنا فرصا محققة حيث دانت لنا السيطرة في الشوط الثاني، ونتقدم بالشكر للجماهير الغفيرة.

وقال المدافع مشاري غنام " زعلانين وايد " لاننا كنا نستحق الفوز. فيما قال المدافع خالد ابراهيم: فريقنا كان يستحق الفوز بعدما اضعنا فرصا محققة. الفرصة مازالت قائمة للمنافسة على المقدمة بعدما تقاربت النقاط بين المنتخبات ، وامامنا مباراتان على ارضنا ومثلهما خارجه ، واثنى على الحضور الجماهيري وقال كانوا نجوم المباراة.