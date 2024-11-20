أسامة أبو السعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري أسماء الفائزين في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته الدورة الثالثة عشرة، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد ‏الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه .

ووفقا لإعلان وكيل الأوقاف، فقد فاز المتسابق الإندونيسي فردوس سيمسوري بالمركز الأول في فرع التلاوة والترتيل، فيما فاز المتسابق كايبتو حافظ عبدالكريم بالمركز الأول من أوغندا في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وفاز المتسابق الكويتي محمد حمد محمد العلي بالمركز الأول في فرع القراءات العشر، وفاز المتسابق أنس محفوظ من بنغلاديش في فرع صغار الحفاظ.