أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" سحب حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) من منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ للصحافيين في مقر الوزارة إن حاملة الطائرات غادرت المنطقة و"توجد الآن ضمن الأسطول السابع".

وأكدت سينغ أن الولايات المتحدة تحتفظ "بقوة نيران كبيرة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية بما في ذلك طائرات (اف 16) و(أف 15) وبعض طائرات (بي 52)، موضحة أن لدى الوزارة "انتشارا مهما في المنطقة" التي تشهد اضطرابا مستمرا في الأوضاع جراء استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتصعيد هجماته في لبنان، وسط تبادل الهجمات بين ايران واسرائيل.

ونشرت واشنطن عدة حاملات طائرات في الشرق الأوسط منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي حربه على القطاع المحاصر قبل أكثر من عام.

وكانت "البنتاغون" أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستنشر مزيدا من الأسلحة في الشرق الأوسط تشمل مضادات للصواريخ الباليستية وقطعا عسكرية أخرى.

وأمر وزير الدفاع لويد أوستن ب"نشر مدمرات إضافية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية وأسراب مقاتلة وطائرات ناقلة والعديد من القاذفات بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز (بي 52) في المنطقة".